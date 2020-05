Zo zag de eerste schooldag van Merlijn, de dochter van Kürt Rogiers, eruit: “Niet knuffelen, da’s moeilijk” MVO

15 mei 2020

Showbizz Vandaag, vrijdag 15 mei, gingen veel kinderen terug naar school. Ook Merlijn (12), de dochter van Kürt Rogiers, had haar 'eerste' schooldag in het zesde leerjaar achter de rug.

Het Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe belde met haar. “Het was echt super leuk”, vertelde Merlijn. “Ik heb al mijn vrienden en vriendinnen teruggezien. Maar we moesten afstand houden en mochten elkaar niet knuffelen, dus dat was wel wat ambetant. We zijn ook in groepjes van tien verdeeld. Het was leuk, maar langs de andere kant ook heel raar.”