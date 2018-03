Zo wordt Tabula Rasa in het buitenland ontvangen EVDB

17 maart 2018

10u58 97 Showbizz De Vlaamse psychologische thrillerserie ‘Tabula Rasa’ is sinds donderdag wereldwijd beschikbaar via Netflix. Hier kende de serie een enorm succes, maar hoe scoort ze bij de internationale pers?

Bij ons kende 'Tabula Rasa' een gemiddeld kijkcijfer van 1.250.000, wat enorm is. Miljoenen internationale Netflix-kijkers kunnen de serie sinds donderdag ook bekijken. Ze is wereldwijd beschikbaar, met uitzondering van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende buitenlandse journalisten bekeken de serie intussen en deelden hun mening. Over het algemeen wordt 'Tabula Rasa' met enthousiasme onthaald.

Volgens Magazine Refinery29.com zou 'Tabula Rasa' "wel eens het volgende grote succes op Netflix kunnen worden". TV Overmind schrijft: "'Tabula Rasa’ is een Belgische thriller die via Netflix wereldwijd te bekijken is. Een unieke reeks die zeker de moeite is om naar te kijken."

Life and Style Magazine deelt het volgende: "Nood aan een beetje horror? Dan hoef je niet verder te zoeken dan ‘Tabula Rasa’, de nieuwe serie op Netflix. Volgens ons voelt de serie aan als de Vlaamse versie van ‘American Horror Story’. Kijkers zijn nu al enorm enthousiast over de serie, die al eerder uitkwam in België."

"Tabula Rasa is een fascinerende, meeslepende puzzel.", meldt Decider.com. Volgens de website vergeet je algauw dat de reeks niet Engelstalig is en velen dus ondertitels nodig hebben. Volgens de website word je namelijk "meteen meegezogen in alle enge hoeken van Mie's huis en haar omgeving die niks gelooft van wat zij zegt."

Ook via social media delen internationale kijkers hun mening over de Eén-serie.

Qua film en serie kunnen we in Nederland jaloers zijn op onze zuiderburen. Nu Tabula Rasa op Netflix, zeker aan te raden. Niels Jongsma(@ NielsJongsma) link

Just finished #tabularasa in one day.



Best show of 2018. HIGHLY recommend it <3 Compelling and beautifully written. Lazar(@ Layna_Lazar) link

Really digging Belgian horror series TABULA RASA on @netflix. Congrats @Jonas_Govaerts! Axelle Carolyn(@ AxelleCarolyn) link