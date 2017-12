Zo wil 'Dr House' de kerst van onbekenden redden TC

15u44 reuters Showbizz Hugh Laurie, alias Dr House, zoekt de bestemmeling van een pakketje dat verkeerdelijk bij hem in de bus viel.

Iemand is zijn kerstcadeaus kwijt en topacteur Hugh Laurie ('Blackadder', 'House MD') wil hem die terugbezorgen. E-commercebedrijf Amazon leverde immers een pakketje bij hem thuis dat niet voor Laurie bestemd is. In het pakket zit een set gezelschapsspelletjes die vermoedelijk bedoeld zijn als kerstcadeau.

Hugh beweert dat de diensten van Amazon hem niet duidelijk konden maken hoe hij het pakket kon terugsturen. Daarom is hij nu zelf op zoek naar de juiste bestemmeling. Hij plaatste een foto van de items op zijn sociale media met de boodschap dat hij de spullen zou bezorgen aan degene die kan zeggen welk item uit het pakket ontbreekt op de foto. "Iemands kerst dreigt verknald te worden", aldus de acteur. "En dat wil ik niet laten gebeuren!" Hij heeft een hoog kerstmangehalte, die Hugh.

Dit pakketje wil Hugh aan de juiste eigenaar bezorgen.