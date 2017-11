Zo werd Jani bekend: "Ik heb mij zat gedronken en ben arrogant geweest tegen iedereen" TDS

21u04

Bron: QMUSIC 0 Showbizz In de eerste podcast van Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe beantwoordt Jani de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf. Eén van die vragen houdt Vlaanderen duidelijk in de ban: Hoe is Jani eigenlijk bekend geworden?

“Ik ben het voorbeeld van mensen die niet kunnen presenteren en niet kunnen babbelen en toch op tv komen”, begint Jani al lachend. “Toen ik nog achter de schermen werkte als stylist, vroeg Showbizz Bart me of ik geen auditie wilde doen als stylist voor ‘De Heren Maken De Man’ op KANAALTWEE. Ik wilde eerste niet gaan, maar ik durfde uiteindelijk niet af te zeggen. Ik heb me toen een beetje zat gedronken en ik ben op de auditie gewoon kei arrogant beginnen doen tegen alles en iedereen. De dag erna belde ik de productie op om mij te excuseren, maar ik kreeg verrassend genoeg te horen dat ze mij toch in hun programma wilden”, vertelt Jani lachend verder. “En voor ik het wist was ik op tv.”

