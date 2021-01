Zo volgt Romina Van Camp straks de eedaflegging van Joe Biden: “Voor de zekerheid kogelvrije vesten mee”

Vier jaar geleden was Romina Van Camp ook al aanwezig bij een eedaflegging: die van Donald Trump. Wat toen een vredige gebeurtenis was, zou nu weleens bol kunnen staan van de spanningen. “Toen stond ik als verslaggeefster tussen de massa en alles verliep heel vreedzaam. Nu zal het anders zijn. Door corona, maar ook door de eerdere gewelddadige bestorming van het Capitool”, vertelt Romina. “De dreiging van geweld is zo groot – ze verwachten dat mensen met wapens naar de steden zullen komen – dat ik voor de zekerheid kogelvrije vesten heb meegenomen. Al denk ik dat er weinig kan gebeuren, als ik de veiligheidsmaatregelen in Washington zie. De national mall is bijvoorbeeld volledig afgesloten en overal zie je agenten en militairen op straat. De politie- en veiligheidsdiensten kunnen het zich niet permitteren dat het een tweede keer uit de hand loopt. Ik hoop alleen dat ik me vrij kan bewegen, want Trump heeft van de media een doelwit gemaakt. Bij de bestorming van het Capitool is er heel wat cameramateriaal stukgeslagen. Het Amerikaanse persbureau AP waarmee we vaak samenwerken, heeft 200.000 euro schade opgelopen.”