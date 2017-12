Zo voelt het om een relatie te hebben met één van de bekendste pornosterren DBJ

17u06 31 AH Allie Haze Showbizz Het is een opmerkelijk verhaal dat de Amerikaan Mike Adkins (32) te vertellen heeft. Zijn vriendin is namelijk Allie Haze, een 30-jarige pornoster die al heel wat gespecialiseerde awards in haar branche won. Heel erg zit Mike daar niet mee: "Waarom zou ik haar video's bekijken als ik ze dicht bij mij heb?"

Mike werd aan Allie voorgesteld door een gemeenschappelijke vriend, maar natuurlijk wist hij niet dat zij al een reeks pikante films op haar palmares had staan. Een van die films is bijvoorbeeld 'Star Wars XXX: A Porn Parody', waarin ze een meer 'avontuurlijke' prinses Leia speelt.

Ik voel me eigenlijk helemaal niet geïntimideerd door haar job Mike Adkins

Mike vertelt dat hij niet geïntimideerd is door het werk van zijn vriendin, en zegt totaal niet jaloers te zijn dat ze het bed deelt met andere mannen en vrouwen. "Ik bekijk haar niet als pornoster, maar als een gewoon persoon. Maar het klopt wel dat ze een van de avontuurlijkste partners is die ik ooit had", lacht Mike.

AH Allie Haze als prinses Leia

Ik zou het veel erger vinden als ze op vrijdagavond zou zeggen dat ze oude kennissen gaat bezoeken Mike Adkins

"Het stoort me niet dat ze zich met andere mannen bezighoudt, zolang het maar met werk te maken heeft. Ik zou het veel erger vinden als ze op vrijdagavond zou zeggen dat ze oude kennissen gaat bezoeken."

Geen receptioniste

"Ik geef toe dat het een andere job is dan receptioniste, maar uiteindelijk kan je een relatie toch niet baseren op elkaars professionele carrière", vertelt Mike. Toen Mike het beroep van Allie te horen kreeg, was hij geschrokken maar vond hij het toch ook pretty cool.

Op de set is Mike nog nooit geweest, maar in het begin van hun relatie zag hij naar eigen zeggen wel een aantal scènes passeren. Daarmee stopte hij wel toen hun relatie ernstiger werd. "Ik bekijk haar video's niet, maar heb er niets tegen. Waarom zou ik ze bekijken als ik Allie dicht bij mij heb? Ik voel die drang niet."