Zo viert The Cure 40ste verjaardag van de band TC

13u17 0 AP Showbizz Nee, niet door op een dansvloer waggelend naar muntjes te zoeken. Wél met een uniek concert in Londen. Het enige Europese optreden van de band in 2018.

Wie volgend jaar de 40ste verjaardag van The Cure wil meevieren krijgt daar volgens zanger Robert Smith maar één kans toe. De New Wave-band zal in 2018 immers maar één keer optreden in Europa. Dat doen ze tijdens hun verjaardagsconcert op het British Summer Time-festival in het Londense Hyde Park. De band mocht voor de gelegenheid ook de rest van de line-up kiezen en selecteerde enkele van hun bevriende bands. Zo komen Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive en Twilight Sad op 7 juli mee de kaarsjes uitblazen. Voor treurende fans die geen kaartje kunnen bemachtigen heeft de band uiteraard maar één troostende, doch ook dwingende boodschap: 'Boys don't Cry'! Flauw, we weten het.