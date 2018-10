Zo vieren de Smurfen hun 60ste verjaardag Jef Artois/MVO

23 oktober 2018

12u25

Bron: VTM NIEUWS 0 Showbizz De blauwe figuurtjes die jong en oud nog kennen uit stripverhalen en van tv, worden vandaag 60 jaar. De Smurfen zijn na al die jaren nog even populair. En dat kan niet onopgemerkt voorbijgaan!

Het is 60 jaar geleden dat de Smurfen in het leven werden geroepen door de Belgische striptekenaar Peyo. Sindsdien hebben onder andere Grote Smurf, Smurfin en Brilsmurf tientallen eigen strips, tv-reeksen en zelfs films. Bovendien werden die in meer dan 40 talen uitgebracht.

De Smurfenverjaardag wordt op verschillende manieren gevierd. Al het hele jaar door worden de blauwe figuurtjes in de bloemetjes gezet. Een (onvolledig) overzicht:

1) Expo Smurfenavontuur

Tot 27 januari 2019 kan je in Paleis 4 van Brussels Expo terecht voor de expo Smurfenavontuur. Daar wordt je ondergedompeld in de Smurfenwereld met een interactieve tentoonstelling waarbij de kinderen zich mogen uitleven in het Smurfendorp 2.0.

2) Smurfenvliegtuig ‘Aerosmurf’

Brussels Airlines stelde in maart de ‘Aerosmurf’ voor, een vliegtuig vol met Smurfen. Het toestel is één van de ‘Belgian Icons’ van de luchtvaartmaatschappij. Ook Kuifje, René Magritte, Tomorrowland en de Rode Duivels sieren een vliegtuig.

3) Atomiumbol

Niet enkel de Smurfen worden dit jaar 60, ook het Atomium is even oud. Daarom kleurde één van de negen bollen sinds juni blauw.