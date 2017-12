Zo vierde Jessica Chastain haar Golden Globe-nominatie DBJ

De Amerikaanse actrice Jessica Chastain is dolblij met de nominatie voor een Golden Globe voor haar rol in Molly's Game. ''Ik was verrast'', zei ze vandaag in Amsterdam, voorafgaande aan de Nederlandse première van het regiedebuut van Aaron Sorkin. De regisseur en scenarioschrijver maakt met zijn script voor Molly's Game zelf ook kans op de filmprijs.

''Ik was maandag de film aan het promoten in Parijs, waar ik hoorde van de nominatie. Ik was geschokt en verrast. Aaron kwam dansend de kamer binnen, wat ik snel heb gefilmd om te posten op Instagram'', vertelt Jessica. ''Het was een leuke dag. Het is opwindend, verrassend en we zijn dolblij."

We just heard the incredible news!!! Thank you #HFPA for your support of @mollysgamemovie We couldnt be happier. Who ever thought #AaronSorkin could jump up and down? 😁 @goldenglobes Een foto die is geplaatst door Jessica Chastain (@jessicachastain) op 11 dec 2017 om 15:18 CET

Jessica Chastain neemt het in de categorie Beste Actrice op tegen Sally Hawkins, Frances McDormand, Meryl Streep en Michelle Williams. Actrices waar ze tegen opkijkt. ''De andere genomineerde actrices zijn zo goed en vormen voor mij een grote inspiratie. Dus ik ben heel blij dat ik in dat rijtje genoemd word." Chastain won eenmaal eerder een Golden Globe, voor haar hoofdrol in 'Zero Dark Thirty'. De Golden Globes worden op 7 januari voor de 75e keer uitgereikt in Hollywood.

Waargebeurd

Molly's Game is het regiedebuut van Aaron Sorkin, die ook het scenario van de waargebeurde pokerfilm schreef op basis van de memoires van Molly Bloom, die van professionele skiester opklom naar high class pokerhostess. Chastain: ''Ik vind het erg leuk met debutanten te werken. Ze genieten op de set, staan te trappelen hun verhaal te vertellen. En dat geldt zeker voor een scenarioschrijver die gaat regisseren. Bovendien kan Aaron goed zingen. Als het even te heftig werd op de set, gingen we zingen en dansen."

Over haar karaker Molly Bloom zegt ze: ''Molly had haar leven helemaal uitgestippeld. Na haar skicarrière en de Olympische Spelen zou ze rechten studeren. Dan krijgt ze een verschrikkelijk ongeluk. Ze belandt in Los Angeles in de meest exclusieve pokerscene ter wereld. Alles gaat voortvarend, tot ze in aanraking komt met de Russische maffia en wordt opgepakt door de FBI. Het is een ongelooflijk, waargebeurd verhaal. Een geweldig personage om te mogen spelen. Ik heb de echte Molly vaak ontmoet om me op de rol voor te bereiden. Ik mocht haar zoveel vragen als ik wilde. Ze was heel open naar mij toe. Ik lette op haar presentatie, haar make-up, haar kleding. Het is een cadeau om iemand te kunnen spelen die echt bestaat."