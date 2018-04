Zo vierde bekend Vlaanderen dit weekend het goede weer EVDB

22 april 2018

17u52 0 Showbizz We hebben het afgelopen weekend heel wat zon gekregen en ook bekend Vlaanderen geniet daar met volle teugen van. Zo brachten onze bv's dit zonnige weekend door.

Met dit weer binnenblijven lijkt wel een straf, we mochten dit weekend echt van de eerste zomertemperaturen proeven. En dat smaakt naar meer... Zo genoot bekend Vlaanderen van deze temperaturen.

Stephanie Planckaert en haar dochtertje vonden het zelfs de moeite niet om kleren aan te doen. "Opstaan en gewoon je bikini aandoen", luidt het ten huize Planckaert.

Opstaan en gewoon je bikini aandoen🙌 want ook de wasmachine verdient soms wat rust 😉 #justrelax#sunnysunday#genietervanzolanghetkan#bikini#motheranddaughter Een foto die is geplaatst door null (@stephanieplanckaert) op 22 apr 2018 om 11:13 CEST

Fien D'Heu deelt dan weer het resultaat van wat een serieuze speelpartij moet geweest zijn. Sid Hunaerts, zoontje van Fien en Geert Hunaerts, heeft duidelijk van het weer genoten.

❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@fiendheu) op 22 apr 2018 om 11:35 CEST

Maxime De Winne geniet van het weertje met zijn meisje.

Mooi weer met mijn meisje ... Een foto die is geplaatst door null (@maximedewinneprive) op 22 apr 2018 om 15:00 CEST

Tanja Dexters en dochtertje Valentina vierden in Disneyland.

Minnie V Mouse 🌹 @littlevdexters #valentina @disneylandparis #disneylandparis25 #piratesandprincesses @carolinebosmans Een foto die is geplaatst door null (@tanjadexters) op 22 apr 2018 om 12:20 CEST

Tatyana Beloy plakt zelfs tegen de muur van de warmte, of wacht...

🌼🌸Muurbloempje🌻🌸 Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 22 apr 2018 om 13:57 CEST

Jeroom is vandaag jarig en... het zonnetje in huis. Althans, dat deelt vrouw Élodie Ouédraogo toch.

Hoera 🎉🎉🎉. Het zonnetje in huis is jarig vandaag. Gelukkige verjaardag @jeroom.inc ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@elodie_ouedraogo) op 22 apr 2018 om 13:15 CEST

Ann Van Elsen vond het duidelijk ook te warm om veel om het lijf te hebben.

☀️☀️☀️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@annvanelsen) op 21 apr 2018 om 17:28 CEST

Onze one and only Astrid zit ondertussen in California, zo kan het natuurlijk ook.

🌺🌺🌺 @aboutyou_be #linkinbio #aboutyoustyle Een foto die is geplaatst door null (@oneandonlyastrid) op 22 apr 2018 om 05:19 CEST

Joyce De Troch vraagt haar volgers om de fout te zoeken...

Zoek de fout! Ikke in de zon of ikke met rosé 😆 • #trying #tryinghard #vitamins ☀️☀️ Een foto die is geplaatst door null (@joycedetroch) op 21 apr 2018 om 16:09 CEST

Frank Van Erum, Renzo uit Thuis, deelt zijn dochtertje Amélie.

Nu is er eens wa zon... Hupla zonnebril al kwijt :-) Een foto die is geplaatst door null (@frankvanerum) op 21 apr 2018 om 11:24 CEST

Gilles Van Bouwel bracht dit weekend wat tijd door in de auto. Naar eigen zeggen is het geen cadeau, maar met ons mag hij altijd eens carpoolen.

Carpoolen: 2 auto’s minder op de baan en perfect meezing mogelijkheid 👌🏻 #carpoolenmetmijisgeencadeau #gogreen #mobielemaandag @delijn Een foto die is geplaatst door null (@gillesvanbouwel) op 21 apr 2018 om 17:33 CEST

Tom De Cock had een heel rustig weekend...

ZALIG RUSTIG BBQ'EN HEERLIJK #relaxed #summer #friends #mindfulness #bubbels #zen #summer #peace #harmony Een foto die is geplaatst door null (@tom_decock) op 20 apr 2018 om 19:20 CEST