Zo verovert Will Smith Netflix: 11 miljoen views op drie dagen

Showbizz Maar toch vraagt Hollywood zich af of zijn fantasy-film 'Bright' wel als blockbuster mag beschouwd worden.

Will Smith, die door sommigen als acteur al een beetje als passé werd beschouwd, heeft een succesvol uitstapje naar de streamingdiensten op het internet gemaakt. Zijn nieuwe film 'Bright', die exclusief op Netflix wordt uitgezonden, haalde in de eerste drie dagen immers meer dan 11 miljoen views. Een ongezien succes. Eentje dat voor verwarring zorgt in Hollywood én bewijst dat de filmstad ook moeite heeft om de nieuwe evoluties in de entertainmentwereld bij te benen. Er woedt immers een fikse discussie of 'Bright' nu al dan niet als een blockbuster moet beschouwd worden. Door de vele views (verwacht wordt dat die nog massaal gaan toenemen) zou je denken van wel, maar sommigen menen dat 'Bright' geen volwaardige Hollywoodfilm is, omdat hij niet in de bioscoop werd uitgebracht. In 'Bright' speelt Smith een menselijke politieman die samen met zijn partner, een orc, een vrouwelijke elf moet beschermen.