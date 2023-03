Zo verlopen opnames ‘The Masked Singer’: “Publiek applaudisseert wel, maar krijgt de ontmaskering niet te zien”

ShowbitsHoe eerlijk verlopen de opnames van ‘The Masked Singer’? Het is een vraag waar de bijna twee miljoen kijkers per week toch mee zitten. Hebben de speurders echt geen contact met de kandidaten? En hoe moeilijk is voor hen om na de opnames, nu maanden geleden, te zwijgen over de identiteit van de ontmaskerde zangers en zangeressen? Jarne was er exclusief bij tijdens een opname en voelt er Julie Van den Steen en Andy Peelman aan de tand. Bekijk het in een nieuwe Showbits.