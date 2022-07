Zo verloor Ian Thomas maar liefst 20 kg op 7 maanden tijd

ShowbizzIan Thomas viel een tijdje geleden weer op, omdat hij plots op korte tijd enorm verdikt was. Volgens hem was dat voornamelijk een ongelukkig gevolg van de coronacrisis, maar hij voelde zich er niet zo goed bij. Nu, zeven maanden later, is de zanger zienbaar vermagerd. Zo opvallend zelfs, dat Showbits-reporter Desna eens wilde horen wat Ian zijn geheim is naar een snel ‘summerproof body’. Ontdek de succesformule van Ian in deze nieuwe Showbits-video.