Zo verliep de eerste ochtend-week van Michèle Cuvelier: "Druk en slopend, maar geen flaters begaan"

Sinds deze week staan de luisteraars van Studio Brussel niet meer op met Linde Merckpoel, maar met Michèle Cuvelier. Een hele aanpassing, want 'Zender', haar vorige programma, vond laat op de avond plaats. Gelukkig is de eerste week heel goed verlopen, als is Cuvelier duidelijk nog niet gewoon aan het vroege uur.

“Die aanpassing is wel zwaar”, aldus Cuvelier in de Gazet van Antwerpen. “Omdat het de totale ommekeer is: met ‘Zender’ ging ik om twee uur ‘s nachts slapen, nu moet ik om vier uur ‘s ochtends eruit. Vier uur is altijd te vroeg, punt. Hopelijk ben ik het snel gewoon.”

Ze heeft ook niet veel voorbereidingstijd gehad voor het nieuwe programma. “Amper. In november werd beslist dat ik de ochtend ging overnemen, maar ondertussen was er nog de Warmste Week, ‘De Slimste Mens’ en ‘De Nieuwe Lichting’. Eigenlijk hebben we het programma de laatste twee weken ineengebokst: één week aan een stuk gebrainstormd, en dan een week test-afleveringen gemaakt.”

Uiteindelijk verliepen de eerste dagen prima. “Het was een drukke, slopende week, maar ik mag tevreden terugblikken. Er zijn geen rampen gebeurd: ik heb niet de verkeerde plaat opgezet, qua pijnlijke versprekingen viel het reuze mee, en de studio is nog enigszins intact.”