Zo verleng je dat vakantiegevoel: Saartje Vandendriessche, Lesley-Ann Poppe en co geven tips Silke Hintjens

02 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz September belooft weer een drukke maand te worden. We gaan opnieuw met z’n allen in de file naar het werk staan en de ochtendrush om die kinderen tijdig op school te krijgen, doet er ook al geen goed aan. Het lijkt wel of er na de zomervakantie alleen maar een lange tunnel volgt zonder licht aan het eind. Gelukkig weten enkele bekende Vlamingen raad om dat gelukzalige vakantiegevoel te verlengen.

SAARTJE VANDENDRIESSCHE

Tip: " Ga buiten sporten en ga naar de sauna"

"Ik ben de voorbije maanden thuisgebleven omdat ik aan mijn boek moest werken, maar ik begin te merken dat een tripje eigenlijk welkom was geweest. Dan pas kun je echt afstand nemen van alles en helemaal tot rust komen. Ik stap dus niet met een volledig zen-gevoel de zomer uit. Als alles een beetje achter de rug is, zou ik daarom in het najaar toch nog een paar dagen naar het buitenland willen. Om het zomergevoel te blijven vasthouden, blijf ik komende maanden zo veel mogelijk buiten sporten. Op zonnige dagen trek ik mijn loopschoenen aan. Of ik ga eens naar zee om de zon te zien ondergaan. Dan heb je ook nog altijd het gevoel dat het een beetje zomer is, ook al is het november. En als het echt heel koud is, neem ik gewoon een sauna. Door al dat zweten, lijkt het plots ook weer een beetje zomer", lacht Saartje.

ELINE DE MUNCK

Tip: " Wandel naar het werk"

"Zelfs als je veel moet werken, moet je vooral veel buitenkomen. Het is ideaal om even te kunnen relaxen en te genieten van de vakantie. Ik woon niet zo ver van mijn werk, dus ben ik deze zomer te voet naar mijn werk gegaan. Op die manier wandel ik dagelijks zo’n acht kilometer. Het is mijn rustmomentje. Ik wil dat zeker meer doen, ook als het regent. Het is dé manier om fris aan je dag te beginnen."

What you lookin’ at huh?! #WalkingTheDog #MyMainChick #MyFaveBitch #BigCityLife #WalkInStyle 📷@iamolivierweber Een foto die is geplaatst door null (@elinedemunck) op 08 aug 2018 om 19:33 CEST

LESLEY-ANN POPPE

Tip: "Gebruik felle kleurtjes in make-up en nagellak"

"Ik heb deze zomer vooral gewerkt en ben niet echt aan vakantie toegekomen. Ik heb dus vooral geleerd dat ik mijn werk voortaan beter moet plannen zodat ik er af en toe wél eens tussenuit kan. Om dat zomerse gevoel én kleurtje nog even aan te houden, smeer ik mijn bruinen-zonder-zon sowieso nog een tijdje op. Ik merk ook dat veel vrouwen hun make-up en haar zo lang mogelijk zomers houden. Naarmate de winter nadert, verwacht je dat ze meer kiezen voor een donkere haarkleur, maar tegenwoordig is hoogblond niet zo vreemd meer. Ook de felle kleurtjes nagellak worden nog niet opgeborgen. Zo heeft iedereen het gevoel dat het nog een beetje vakantie is."

A smile is a curve that sets everything straight 😃 Een foto die is geplaatst door null (@lesleyannpoppe) op 28 apr 2018 om 18:43 CEST

NICOLE EN HUGO

Tip: "Drink een glaasje wijn op het terras"

"Wij nemen de dagen zoals die komen en genieten van elk moment, zomer of niet", vertelt Hugo. "Nicole en ik hebben deze zomer niet opgetreden, maar zelfs dan profiteren we van elke dag. Eigenlijk is het bij ons ook elke dag wel een beetje vakantie, en dat komt vooral omdat we dagelijks een glaasje wijn of bubbels op ons overdekt terras drinken. Een heerlijke plaats om winter en zomer te vertoeven!"

ANN VAN ELSEN

Tip: "Voel je niet schuldig als je geen spectaculaire dingen hebt gedaan"

"Ik heb de eerste helft van de zomer veel moeten werken, op stap gaan zat er dus niet in. Begin augustus zouden we dan met ons gezin naar zee gaan, maar plots werd het weer wat minder, en zijn we toch maar thuisgebleven. In het verleden zou ik me daar al gauw schuldig over gevoeld hebben, omdat we 'niks gedaan hebben' en gewoon thuisbleven. Ouders willen hun kinderen immers altijd de meest spectaculaire vakantie ooit bezorgen, met leuke uitstapjes en reisjes. Maar deze zomer heb ik geleerd dat ik me daar helemaal geen zorgen over hoef te maken. Ook June (8) vindt dat helemaal niet erg. Laatst zei ze tegen vrienden dat de vakantie superleuk was. Wij zijn sowieso mensen die vaak thuis zijn, en nu weet ik dat June dat zeker niet erg vindt. Ik hou heel erg van de zomer, maar nu die bijna voorbij is, kijk ik al heel hard uit naar de winter. Aangezien ik tijdens schoolvakanties altijd moet werken voor de radio, gaan we binnenkort misschien wel nog een weekendje naar de zon. Zo is de vakantie nog niet helemaal voorbij."

❤️💙🧡💛💚💜 Een foto die is geplaatst door null (@annvanelsen) op 27 mei 2018 om 13:37 CEST

CHRIS VAN ESPEN

Tip: "Doe eens vaker iets impulsiefs"

"Deze zomer was zeer druk en dus heb ik weinig vakantie kunnen nemen, maar vorige zomer zal ik niet snel vergeten. Al heel mijn leven ben ik grote fan van Will Smith. Toen ik las dat hij die week naar een MTV zomerfestival in Kroatië zou komen, reisde ik halsoverkop daarheen. Het kostte me wel wat moeite, aangezien het in Poreč was. Er landen daar in de buurt geen vliegtuigen, zeker niet dat weekend. Ik ben dan maar naar Italië gevlogen en heb daar een wagen gehuurd. Bijna twaalf uur heeft mijn reis geduurd. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dat wel moest doen, zoveel moeite doen voor één optreden, maar ik heb me dat geen seconde beklaagd. Vroeger nam ik niet zo makkelijk impulsieve beslissingen, maar ik heb me voorgenomen om dat meer te doen."