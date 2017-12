Zo verleidt topmodel Bella Hadid een NBA-speler TC

Focus, kerel! Ze strikte opnieuw een date met Jordan Clarkson van de LA Lakers.

Terwijl hier en daar nog druk gespeculeerd wordt of topmodel Bella Hadid het wel of niet zal goedmaken met haar ex, zanger The Weeknd, blijkt zij zelf al haar mogelijkheden open te houden. Dat bleek toen ze naar de basketbalwedstrijd tussen de LA Lakers en de New York Knicks ging kijken. Want daar trok ze overduidelijk naartoe om te scoren. Meer bepaald bij haar andere ex-vriendje, NBA-ster Jordan Clarkson.

Want zoals alle aanwezigen konden zien haalde ze alles uit de kast om zijn aandacht te trekken. Niet zozeer met de rooksignalen uit haar vaporizer, wél middels een indrukwekkend decolleté. "Hoe Jordan zijn focus op de wedstrijd kon houden blijft een mysterie", lachte zelfs de wedstrijdcommentator achteraf. Maar zoals gezegd: Bella scoorde wel. Want nog diezelfde nacht werd ze samen met Jordan opgemerkt in een discotheek. Of de twee opnieuw een romance begonnen zijn valt nog af te wachten, maar het mag duidelijk wezen dat The Weeknd op zijn minst een stevige concurrent heeft.

Photo News Bella gooide behoorlijk wat enthousiasme in de strijd.

Photo News De NBA-spelers wisten duidelijk niet waar kijken...

Photo News Bingo! 's Nachts werden Bella en Jordan gespot toen ze samen dezelfde nachtclub verlieten.

Photo News