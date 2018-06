Zo traint Henny Seroeyen uit 'De Buurtpolitie' voor WK fitnessmodellen: "Twee extra truien als ik ga lopen" IDR

21 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz De opnames van 'De Buurtpolitie' liggen even stil, maar dat betekent niet dat Henny Seroeyen (34) z'n dagen vult met terrasjes doen. Inspecteur Robin uit de reeks is volop aan het trainen voor het wereldkampioenschap voor fitnessmodellen in Las Vegas. En hij heeft zo z'n trucjes. "Als ik ga lopen, trek ik twee truien aan. Zo verbrand ik meer vet en komen er sneller spieren bij."

Sinds Henny in 2016 z'n opwachting maakte in 'De Buurtpolitie', zijn de kijkers meer dan gecharmeerd door z'n looks. Logisch, want de Limburger is met grote voorsprong de meest gespierde acteur van de hele cast. En wie niet genoeg kan krijgen van het afgetrainde lijf van inspecteur Robin Verhaegen, kan terecht op de Instagrampagina van Seroeyen, waar hij met de regelmaat van een klok z'n spieren showt - met of zonder T-shirt.

'Guy next door'

"Ik werk als personal trainer en ben al sinds mijn zestiende actief als model", vertelt Henny. "Later werd ik fitnessmodel. Daarvoor heb je meer spieren nodig, maar ik wil wel benadrukken dat je geen gespierde kleerkast hoeft te zijn. Het moet nog altijd een beetje 'the guy next door' zijn. Dat ik er niet meteen uitzie als uw buurman? Goh, ik ken die mens niet, hé", zegt hij met een luide lach. "Ik wil maar zeggen: je hoeft geen bodybuilder te zijn om succes te hebben als fitnessmodel of het goed te doen tijdens wedstrijden."

Seroeyen nam al twee keer deel aan een Europese competitie, en hij ging even vaak met de eerste prijs lopen. "Die wedstrijden waren in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Nu ga ik voor de eerste keer buiten Europa." Henny neemt op 24 augustus deel aan de 'World Beauty Fitness & Fashion'-show in de VS. Het wereldkampioenschap voor fitnessmodellen, zeg maar. "Er ligt een behoorlijke druk op mijn schouders om het even goed te doen op het podium van het Bellagio-hotel in Las Vegas als in Europa. (lacht) Mijn trainer schat mijn kansen hoog in, maar zeker ben je nooit. Ik zou het al een hele prestatie vinden als ik bij de eerste drie eindig."

Beetje beroepsmisvorming

Om dat resultaat te behalen, is Henny nu als een bezetene aan het trainen. "Ik ben een perfectionist. Dat houdt ook in dat ik nooit tevreden ben over mijn uiterlijk. Zo ben ik momenteel hard aan het werken omdat ik meer afgetekende beenspieren wil. En ik wil ook dat de bovenkant van mijn borstspieren duidelijker is." En daarbij is discipline in z'n leven het codewoord. "Je mag dat gerust beroepsmisvorming noemen van uit mijn tijd bij het leger, maar luieren en stilzitten kan ik niet. Sommige mensen doen een terrasje als het mooi weer is, ik train dan. Geen ontspanning, maar inspanning. (lacht) Ik ga dan bijvoorbeeld lopen en trek enkele extra truien of T-shirts aan. Zo kan ik op een lager tempo lopen en dat stimuleert de vetverbranding." Over een dikke twee maanden weten we of dat ook iets heeft opgeleverd in het Bellagio-hotel.