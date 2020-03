Zo spendeert hoogzwangere Natalia haar dagen tijdens coronacrisis: “Ik verveel me geen seconde” BDB

19 maart 2020

12u08

Bron: Instagram 0 Showbizz Hoewel ze elk moment kan bevallen, blijft Natalia (39) positief tijdens de coronacrisis. De hoogzwangere zangeres blijft zoveel mogelijk thuis, maar verveelt zich daarbij geen seconde.

Op Instagram deelt Natalia hoe ze haar dagen thuis opvult. En haar lijst met bezigheden is lang. “Yoga doen, oefeningen op YouTube volgen, mijn bureau en de kelder opkuisen, spullen voor de Kringwinkel opzij zetten, met de huisdieren spelen en ze verzorgen, klusjes doen die je anders blijft uitstellen, schilderwerkjes, papieren sorteren, betalingen doen, gezelschapsspelletjes spelen, de tuin in orde brengen, de auto wassen en stofzuigen, genieten van de zon, facetimen met de mensen die je graag ziet, lekker uitslapen, genieten van de kleine dingen, genoeg om te doen dus... Ik verveel me nooit!”, schrijft de zangeres.

Respect voor zorgverleners

Daarnaast roept Natalia haar fans ook op om voor zichzelf te zorgen. “Zelfzorg en verantwoordelijkheid nemen, daar begint het nu mee”, vervolgt ze. “Zo kunnen we ons steentje bijdragen. Alle beetjes helpen en soms zijn die beetjes heel veel! Hierbij zie ik ook wat zorgverleners en vrijwilligers allemaal doen om mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben, te helpen... Chapeau en heel veel respect! Er zijn nog veel mensen met een goed hart, hoe egoïstisch onze maatschappij ook werd de voorbije jaren.”

Tot slot raadt de zangeres haar volgers aan om van de tijd gebruik te maken om wat gas terug te nemen. “Corona is een pest, maar het dwingt ons ook om te vertragen en stil te staan bij onszelf, te reflecteren en eens niet te vluchten. En ook: Create more playtime instead of screentime! Voor degenen die nog wel gezond zijn, probeer alsjeblieft tevreden te zijn met wat je hebt. Focus op wat je kan doen zodat we elkaar snel weer kunnen knuffelen.”