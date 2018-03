Zo smeekt Drew Barrymore om vergiffenis TC

Showbizz Ze wilde zich excuseren nadat ze collega Jake Gyllenhaal bestempeld had als de minst getalenteerde in een reeks acteurs met wie ze ooit samenwerkte.

Het was talkshowhost James Corden die haar hier op tv toe gedwongen had. Hij vroeg haar drie van haar ex-tegenspelers te rangschikken volgens kwaliteit. Drew noemde Adam Sandler daarop de meest getalenteerde acteur met wie ze had samengewerkt. Hugh Grant kwam op nummer twee en Jake, met wie ze in de film 'Donnie Darko' speelde, sloot het rijtje. Daags nadien had Drew duidelijk spijt van wat ze hem had aangedaan. Tijdens de première van de nieuwe Netflix-reeks 'Santa Clarita Diet Season 2' verscheen ze met een bord met daarop 'I love Jake Gyllenhaal'. Op die manier wou ze vergiffenis van hem krijgen. Benieuwd of het gelukt is.