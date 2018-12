Zo schattig: Donald Duck ontmoet baby-eendje in nieuwe spot voor Disneyland Paris CD

26 december 2018

13u52

Bron: Eigen berichtgeving 0

Disneyland Paris heeft op kerstdag een hartverwarmende tv-commercial gelanceerd. Daarin is te zien hoe een schattig baby-eendje ontroostbaar is nadat hij zijn stripboek van Donald Duck kwijtspeelde. Maar wanneer het pluizige diertje na een hevige storm in Disneyland Paris zit, loopt hij zijn grote idool gewoon tegen het lijf. Vandaar ook de bijhorende slogan van het Franse park: Waar de magie echt wordt!