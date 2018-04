Zo schattig: dochtertje Tanja Dexters viert communie in Disneyland Paris CD

25 april 2018

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz Afgelopen weekend was Tanja Dexters in Disneyland Paris. Niet met haar lief Gillian, met wie ze trouwens nog altijd samen is, maar wel met haar achtjarig dochtertje Valentina voor de communiefoto's.

Als een echte prinses dwarrelde Valentina rond in Disneyland Paris. De dochter van Tanja Dexters doet op zaterdag 5 mei haar kleine communie, maar voor de communiefoto’s trokken moeder en dochter nu al naar het Franse themapark. "In een roos prinsessenjurkje voor het Kasteel van Doornroosje: dat beeld had ik al vier lang in mijn hoofd. Valentina en ik zijn allebei grote fan van Disneyland Paris. Voor ons is dat onze magische droomwereld." En dus zal het communiefeest ook helemaal in dat thema zijn. "Het wordt een heus prinsessenparty met een taart en springkasteel van Disney. En overal in de tent zullen er foto's van Disneyland Paris ophangen."

Wie ook zeker aanwezig zal zijn op het communiefeest van Valentina is basketballer Gillian (22), de vriend van Tanja Dexters met wie ze een half jaar samen is. De laatste tijd gaan de geruchten de ronde dat de twee uit elkaar zouden zijn, maar dat ontkent Tanja ten stelligste. "Omdat ik geen foto's van ons twee op sociale media post, denken sommigen blijkbaar dat we geen koppel meer zijn. Dat is dikke zever! Onze relatie zit nog altijd heel goed! En het is niet omdat we ver van elkaar wonen (hij in Brugge, zij in Schilde, red.) en elkaar dus niet altijd zien, dat onze band minder intens is. Ik ben nog steeds heel gelukkig in de liefde. Alleen wil ik geen druk van buitenaf zodat Gillian en ik rustig naar elkaar kunnen toegroeien. Maar mijn dochter blijft wel op de eerste plaats komen."