Zo schattig: 1-jarig dochtertje van Siska Schoeters maakt nu al radio TDS

17u45

Bron: Instagram 0 Photo News Showbizz Op 26 oktober 2016 beviel Studio Brussel-presentatrice Siska Schoeters van haar tweede kindje, dochter Minnie. De Studio Brussel-stem heeft vandaag uitgeroepen tot Bring Your Baby To Work-Day en nam haar oogappel mee naar de radiostudio bij de VRT.

Ze is amper één jaar oud, maar nu al presenteert Minnie De Soete op Studio Brussel. Of zo lijkt het toch op het aandoenlijke kiekje dat Siska deelde op Instagram. Met een grote koptelefoon op het hoofd poseren Minnie en Schoeters graag op de foto. En zo mag het wel duidelijk zijn: de opvolging van Siska Schoeters is nu al verzekerd.

Samen met collega Tomas De Soete kreeg Siska in 2011 al een zoontje, Lucien. De Soete had ook al een zoon en een dochter uit een eerdere relatie.

Bring your baby to work-day. Een foto die is geplaatst door siskaschoeters (@siskaschoeters) op 06 dec 2017 om 12:13 CET