Zo rekenen Leah Thys en Ray Verhaeghe af met verveling tijdens corona: “Aperitieven op de trapladder”

02 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hoe gaan de ouderdomsdekens van onze Vlaamse soaps om met hun gedwongen isolement tijdens de coronacrisis? Dag Allemaal vroeg het aan ‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe (94) en Leah Thys (74) uit ‘Thuis’.

“Voor mij verandert er buiten het wegvallen van de opnamen van ‘Familie’ eigenlijk niet zoveel”, zegt Ray Verhaeghe, Albert uit ‘Familie’. “Sinds het overlijden van mijn vrouw zestien jaar geleden woon ik alleen. Mijn dagen zien er nu eigenlijk uit zoals anders: ik lees, luister naar muziek, doe de nodige huishoudelijke taken. Koken, wassen, strijken, en ook een beetje kuisen want mijn poetsvrouw zit in quarantaine. En voor de rest een beetje opletten, hé. Ik heb schitterende buren die voor mij de boodschappen doen. Ze hebben dat zelf voorgesteld: de eerste ochtend van de lockdown kreeg ik al vier of vijf telefoontjes van mensen die voor mij naar de winkel wilden gaan. Omdat ik de hele dag binnen moet blijven, voel ik mij soms wel nog eenzamer dan vroeger. Anderzijds sla ik nu al eens vlugger een praatje met mensen die hier voorbij wandelen. In mijn living hangt een spreuk van Bond Zonder Naam: ‘Stilte is laten zijn wat is.’ Een mooie gedachte, al hoeft het ook geen maanden meer te duren.”

Spelende katten

“Ik verveel me een beetje, maar voor de rest is alles oké met mij”, zegt Leah Thys, alias Marianne uit ‘Thuis’. “Ik doe mijn boodschappen zelf, maar zet wel een mondmasker op. Zo eentje uit de bouw. Mijn man is immers hartpatiënt en net 87 geworden, en ik wil toch een beetje voorzichtig zijn. Ik was ook heel vaak mijn handen, en in mijn handtas zit standaard een ontsmettende gel.”

“Voor de rest lees ik vooral veel boeken waar ik eerder niet aan toekwam”, vervolgt de actrice. “En ik heb een nieuw katje. Als ik mijn twee katten samen zie spelen, is mijn dag goed. Dat is beter dan televisie kijken. Gisteren heb ik ook nog geaperitiefd met mijn buren. Op veilige afstand natuurlijk, ieder aan zijn kant van de tuinmuur. Ik ben speciaal op een trapladder gekropen om het glas te kunnen heffen. (lacht) Ik vrees alleen een beetje voor mijn telefoonrekening. Ik bel heel wat af dezer dagen met collega’s, vrienden en familie. Ik heb een nicht die in het ziekenhuis ligt omdat ze pas geopereerd is aan keelkanker, en zij mag nu geen bezoek ontvangen.”

