Zo proberen BV’s Vlamingen te overtuigen om zich te laten vaccineren

TV Willy Sommers en dochter Annemie zorgen voor hét moment van 'Liefde Voor Muziek' met ontroerend duet

2 maart Fans van ‘Liefde Voor Muziek’ kregen gisteren een bijzondere aflevering voorgeschoteld. Willy Sommers (68) heeft namelijk voor de allereerste keer een duet gezongen met zijn dochter Annemie (39). Samen brachten ze ‘Nog zoveel mooier’, een Nederlandstalige versie van ‘All I want’ van Emma Bale. In een dubbelinterview met Dag Allemaal vertelden de twee wat meer over het emotionele moment. “Ik had op het einde van ons nummer al even naar de collega’s gekeken, maar ik heb met­een weer weggekeken toen ik zag dat er tranen waren”, aldus Willy.