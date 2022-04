Zo presenteerde Peter Van de Veire voor de laatste keer de ochtendshow bij MNM: “I’ll be back”

Showbizz“Een toiletbezoek, taart en een glas cava.” Met die ingrediënten nam Peter Van de Veire (50) na dertien jaar - en duizenden ochtendshows - vandaag afscheid van MNM. Hoe zijn toekomst eruit ziet is voorlopig één groot vraagteken, al is rentenieren er (nog niet) bij. “Laat mij nog maar een tijdje werken. Platte rust kan nog wel over een jaar of 50.”

“Toen MNM begon in 2009, had ik me voorgenomen om dit slechts tien jaar te doen. Met het vertrek van Julie (Van den Steen, red.) in 2019, kreeg ik van VRT de vraag om nog even te blijven. Wat ik deed, maar je kan zo’n afscheid niet eindeloos blijven rekken.” En dus trok Peter Van de Veire (50) vandaag de deur van de MNM-studio’s achter zich dicht. Als een tevreden man, trots op de vele uren radio die hij gemaakt heeft.

Wilde plannen om dat slotmoment te vieren, heeft hij echter niet. “Na iedere uitzending ga ik eerst naar de wc. Als je drie uur aan een stuk radio hebt gemaakt, is dat geen overbodige luxe”, klinkt het. “Donderdag kreeg ik ook te horen dat ik nog even moest blijven hangen nadien. Ik vermoed dat er taart en cava zal zijn, om de radio en het leven te vieren”, lacht Van de Veire. “Al kan ik sowieso niet té lang blijven plakken. Dit weekend is er ‘De Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show’, een knalfeest waarmee de openbare omroep alle luisteraars wil bedanken voor hun steun. Ik vermoed dat ik de komende dagen vooral ga overleven op adrenaline, en pas maandag alles ten volle zal beseffen.”

Geen opvolger

De komende twee weken zal dj Evelyn De Backer voor de muziek zorgen tijdens het ochtendblok. “Dat doet ze altijd tijdens de vakantieperiodes”, legt Van de Veire uit. “Op 19 april gaat dan de nieuwe ochtendshow van start. Ik ga niet verklappen wie die zal presenteren, maar ik wil wel benadrukkken dat zij, hij of de 17 anderen mij niet opvolgen. Het wordt een nieuw programma, met een eigen smoel. Van de Veire is voor de MNM-geschiedenisboeken.(lacht)” Al kon de ongekroonde koning van de ochtendradio zijn ‘kindje’ niet zomaar uit handen geven. “Ik had me voorgenomen om me niet te bemoeien met de toekomst. Da’s faliekant mislukt, en ik heb mijn visie met de collega’s gedeeld”, klinkt het. “Of ik zelf ga luisteren naar die eerste uitzending? Niet bewust. Mijn zoontje Lex moet naar school, en mijn echtgenote heeft al gezegd dat ik moet helpen. Ik zal waarschijnlijk te druk bezig zijn met die hele rush, om bewust te luisteren. MNM moet dus achteraf geen mailtje met opmerkingen verwachten. (lacht) Ik maak me geen zorgen: er komt iets nieuws, en mensen gaan dat goed vinden.”

Over z’n eigen toekomstplannen blijft Van de Veire vaag. “Om het met de woorden van Arnold Schwarzenegger te zeggen: I’ll be back”, lacht Van de Veire. “Mijn contract bij VRT en SBS loopt sowieso nog tot augustus 2022, dus ik werk volop aan een plan. Liefst wil ik radio blijven maken, al is het geen must. Op dit moment wil ik vooral meer tijd doorbrengen met mijn gezin, maar ik wil niet stoppen met werken, platte rust kan nog wel over een jaar of 50.”

