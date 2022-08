Zo pakt James stemproblemen aan: “Gert gelooft er niet in”

TV Zelf een jacuzzi of waterglij­baan bouwen? Wout en Rob laten in ‘Hammertime' zien hoe je het doet

Met dit warme weer is er niets heerlijker dan in het water zitten. Helaas heeft niet iedereen zomaar een zwembad of jacuzzi ter beschikking. Gelukkig zijn er Wout Van Poucke en Rob Van der Auwera, die in de nieuwe VTM GO-reeks ‘Hammertime' laten zien hoe je zo’n jacuzzi moet bouwen.

10 augustus