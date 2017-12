Zo maakt dochter van Tom Cruise haar showbizzdebuut TC

Aan de zijde van haar mama Katie Holmes heeft Suri Cruise haar eerste publieke optreden gedaan in New York. Suri mocht haar grote idool Taylor Swift aankondigen tijdens het iHeartradio Jingle Ball-concert in Madison Square Garden in New York. Nochtans vertelde haar papa Tom Cruise enkele jaren geleden nog dat hij zijn dochter zo ver mogelijk uit de schijnwerpers wilde houden. Het was zijn ambitie om te voorkomen dat ze een carrière in de showbizz zou gaan nastreven. Benieuwd hoe hij nu over haar optreden in New York zal denken? Anderzijds: Tom heeft al een hele tijd geen contact meer met Suri. Dus misschien zal hij hier dan ook niet zo van wakker liggen.

Photo News Suri kondigde haar idool Taylor Swift aan op een show in New York.