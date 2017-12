Zo maakt 11-jarige dochter van Tom Cruise haar showbizzdebuut TC

Samen met mama Katie Holmes op het podium in New York.

Aan de zijde van haar mama Katie Holmes heeft de elfjarige Suri Cruise haar eerste stapjes in de showbizz gezet. Suri mocht haar grote idool Taylor Swift aankondigen tijdens het iHeartradio Jingle Ball-concert in Madison Square Garden in New York.

Suri's vader Tom Cruise vertelde enkele jaren geleden dat hij zijn jongste zo veel mogelijk uit de schijnwerpers wilde houden. Een belofte die hij niet kan waarmaken. Tom heeft Suri in geen jaren gezien, en volgens intimi beschouwt hij haar niet langer als zijn dochter.

