Zo lossen de makers van ‘And Just Like That’ de afwezigheid van Kim Cattrall op

Nee, Samantha (het personage van Kim Cattrall in ‘Sex and the City’) gaat in de reboot niet dood. Meer nog: de makers laten de deur maar al te graag op een kier, zodat Cattrall eventueel in volgende seizoenen opnieuw kan meedoen. “We konden Samantha niet laten rondlopen in New York City, zonder dat er interactie was met de andere vrouwen”, vertelt een bron aan de Daily Mail. “Dat zou nergens op slaan. Haar naar Los Angeles sturen was geen optie, want dat hebben we al gedaan in de eerste film. Daarom hebben we haar personage naar Londen gestuurd. Dat was de perfecte manier om haar in leven te houden én haar afwezigheid te verklaren. Kijkers zullen ontdekken dat ze van het leven geniet in Engeland, ook al heeft ze ruzie gehad met Carrie.”