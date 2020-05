Zo leerde Tijs Vanneste (Jef Van Echelpoel) z'n echtgenote kennen: “Het schilderij heeft ons samengebracht” SDE

27 mei 2020

06u01

Bron: HUMO 0 Showbizz Lisse Habraken (30) is getrouwd met Tijs Vanneste (40) - aka Jef Van Echelpoel. In HUMO vertelt ze hoe ze elkaar hebben leren kennen.

“In ‘t kort: Tijs kocht een schilderij van me, ik bracht dat naar hem en ben nooit meer weggegaan", lacht Lisse Habraken in HUMO. Ze is schilder, getrouwd met Tijs Vanneste en mama van zoontjes Cis (4) en Cas (2). Ze beschrijft hoe een bevriende kunstenaar, Joris Taeymans, erop aandrong dat ze een tentoonstelling zou houden. “Ik kon niet geloven dat iemand daarin geïnteresseerd zou zijn”, zegt ze. “Mijn schilderijen waren toen nog heel donker, met veel pijn, wanhoop en huilende vrouwen.”

“Op de Facebookpagina van Joris las Tijs over die tentoonstelling. Hij was geïnteresseerd in een schilderij dat ik had gemaakt met dikke lakverf, een techniek die ik gebruikte om mijn woede kwijt te raken. Dat werk verbeeldt twee lichamen die verdwaald zijn en rondzwemmen in het niets: pure agressie en wanhoop. Waarschijnlijk sprak dat hem zo aan omdat hij zelf in een kutperiode zat, na de scheiding van zijn eerste vrouw”, bedenkt Lisse. “Het is verre van mijn beste werk, maar het heeft ons samengebracht. Daarom hangt het in onze inkomhal.”

Hun eerste ontmoeting zorgde meteen voor vuurwerk. “Tijs durfde niet naar de opening van mijn tentoonstelling te komen, tussen al dat volk. Hij vroeg me per mail of hij op een ander moment mocht komen kijken”, vertelt Lisse. “Het was de eerste en laatste keer dat ik hem zenuwachtig heb gezien. En ik praatte honderduit: óók niet normaal (lacht). Achteraf zei hij tegen zijn vrienden dat hij ‘iets raars’ had meegemaakt. En ik zei exact hetzelfde tegen ons mama (lacht). Een week later bracht ik hem dat schilderij. We gingen samen op café, en na een tijd vroeg hij of hij me mocht kussen. Schoon, hè? Wie vraagt dat in deze tijd nog? Zo beleefd, dat had ik nog nooit meegemaakt.”

