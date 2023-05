“Zo lang ik door ga, blijft Xavier voortleven”, Hec Leemans tekent al meer dan 25 jaar de ‘FC De Kampioenen’-strips

ShowbitsDe strips van ‘FC De Kampioenen’ bestaan al meer dan 25 jaar en als het van tekenaar Hec Leemans (73) afhangt, gaat de reeks nog een hele tijd door. Al is het hard werken om met een klein team zes nieuwe albums per jaar af te leveren, plus drie van de spin-off ‘Vertongen en co’. De iconische personages uit de populaire serie blijven dus verder leven op papier, ook Johnny Voners die drie jaar geleden overleed. “Iedereen is het er over eens dat er zonder ‘Xavier’ geen nieuwe films of afleveringen kunnen gemaakt worden, maar zijn personage zal eeuwig blijven leven in het beeldverhaal”, aldus Hec Leemans. Bekijk het hele interview in een nieuwe Showbits.