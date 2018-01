Zo kwam James Cooke uit de kast bij zijn vader EVDB

20 januari 2018

17u36 0 Showbizz James Cooke was deze ochtend te gast bij Ann Van Elsen tijdens haar radioprogramma 'De Familie Van Elsen' op JOE FM. Daar sprak hij onder andere over hoe hij zijn vader vertelde dat hij op mannen valt.

Toen James Cooke besefte dat hij op mannen valt, besloot hij dat ook aan zijn vader te vertellen. Hoewel, vertellen kan je het niet echt noemen. In plaats van het te vertellen, besloot hij het meteen op de man af duidelijk te maken.

James' vader is een paracommando en had hem uitgenodigd met de boodschap dat hij "zijn lief mocht meebrengen". Wat papa Cooke niet had zien aankomen, was dat James zou opdagen met een jongen. Na wat James omschrijft als een enorm lange stilte, tijdens dewelke hij "elke duif van Waregem hoorde overvliegen", brak James' vader meteen het ijs met een typische vadermop. "Het was niet erg, want het waren toch worstjes op de barbecue!", vertelt James op Joe FM.