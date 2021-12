Zo kwam de Sint vanavond toe in een leeg Sportpaleis

Muziek 27 jaar (g)oud: zoveel verdient Mariah Carey nog altijd aan ‘All I Want For Christmas Is You’

Ze is de ongekroonde koningin van Kerstmis, en dat voornamelijk dankzij haar wereldhit ‘All I Want For Christmas Is You’. Een single die al 27 jaar lang samen met de boom en ballen van onder het stof wordt gehaald, levert Mariah Carey vandaag nog steeds een mooi bedrag op om haar kerstinkopen mee te doen.

17:03