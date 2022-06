Zo klinkt ‘Twee zomers’ in het Spaans en het Portugees: tv-reeks wereldwijd op Netflix te bekijken

Dankzij Netflix zal de reeks ‘Twee zomers’ maar liefst 222 miljoen abonnees kunnen bereiken in 190 landen. Het hersenspinsel van Tom Lenaerts en Paul Baeten werd daarvoor in elf talen gedubd en in dertig ondertiteld. Dat is de eerste keer voor een Vlaamse reeks. ‘Twee zomers’ werd begin dit jaar uitgezonden op Eén en werd op slag de best bekeken fictiereeks van de afgelopen jaren. Ook op VRT.NU brak ‘Twee zomers’ het kijkcijferrecord.

De serie vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden van wie het vertrouwen in elkaar op de proef wordt gesteld wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat dertig jaar eerder is gebeurd. De reeks speelt zich af op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren negentig. In de cast zien we onder meer Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart en An Miller.