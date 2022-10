Zo klinkt de nieuwe Regi-hit: winnaars Arno en Melanie brengen ‘Als ik mezelf verlies’ live in het Sportpaleis

Celebrities Modeketen Gap haalt alle met Kanye West ontworpen kleding uit de schappen, ook Adidas verbreekt samenwer­king

Modewinkelketen Gap haalt per direct alle kleding die in samenwerking met Kanye West (45) is ontworpen uit zijn assortiment vanwege discriminerende uitspraken van de artiest. De rapper, die tegenwoordig door het leven gaat als Ye, liet zich in verschillende interviews en tweets antisemitisch uit. Om diezelfde reden beëindigde Adidas dinsdag een zevenjarige samenwerking met Ye.

