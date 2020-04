Zo houdt William Boeva contact met de buitenwereld tijdens coronacrisis BDB

07 april 2020

22u56

Bron: Eén 0

Mensen met een beperkte mobiliteit mogen opnieuw de auto gebruiken zonder beboet te worden. Een grote opluchting voor William Boeva (30) die door zijn beperking maar 100 à 200 meter kan stappen. Al vult de comedian z’n dagen de laatste tijd vooral door te gamen. Dat zegt hij in de Eén-talkshow ‘Vandaag’. Hij vertelt in het programma ook of hij zich eenzaam voelt tijdens de quarantaine en hoe hij contact houdt met de buitenwereld.