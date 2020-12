Zo gaat het vandaag met Dimitri uit ‘We Like To Party’: “Ik denk dat ik het gat in de markt heb gevonden”

ShowbizzWie Dimitri Vantomme zegt, denkt bijna automatisch aan het JIM-programma ‘We Like To Party’ uit de nillies. Maar hoe gaat het nu met hem? Het videoteam van HLN ging op bezoek.

“Ik denk dat de meeste mensen mij gaan kennen van ‘We Like To Party’ op JIM”, lacht Dimitri Vantomme. “Ik werkte als vj bij JIM en deed het ‘after school’-blok. Ik had vier dagen per week een liveprogramma, elke dag van 17u tot 18u. Als de kinderen van school kwamen, konden ze naar mij bellen om hun favoriete videoclip aan te vragen. Op een gegeven moment, door mijn adremheid, zei mijn baas: ‘Jij werkt toch in de horeca? Zouden we niet - in navolging van ‘The Freaky Frank Show’ - daar een volledige show rond maken?' En dat was dan ‘We Like To Party’, vernoemd naar het bekende nummer van de Vengaboys. Dat was eigenlijk meteen een hype."

Ondertussen baat Dimitri ook de populaire karaokebar Bonaparte in Antwerpen uit. “Ik heb de Bonaparte ondertussen al 23 jaar. Ik heb het altijd een beetje teveel voor vanzelfsprekend genomen, denk ik. Het heeft altijd goed gewerkt, en ineens kwam corona. Wij zijn een nachtzaak, en als er iets is dat niet meer draait of mag draaien, dan zijn het natuurlijk nachtzaken. Dan heb ik mezelf, maar ook de Bonaparte, een beetje moeten heruitvinden. We geven nu eten - lekker eten."

Ook op muzikaal vlak blijft Dimitri bezig. Als lid van Get Ready, maar ook solo. “Sinds corona zijn we eigenlijk aan een soloplaat bezig”, vertelt hij. “Met echte muzikanten, in een echte studio, aan een passievolle plaat. Een heel tof project. Ik ga nog niet te veel details vertellen, omdat we ervan overtuigd zijn het gat in de markt gevonden te hebben. Er is geen enkele artiest die iets soortgelijk aan het doen is."

Daarnaast presenteert Dimitri ook. “Elke vrijdag en zaterdag presenteer ik een programma op MentTV”, klink het. “Ik heb lang getwijfeld of ik dat wel zou doen, maar door het feit dat ik voor Ment heel veel dingen mag doen, komen er ook weer veel boekingen vrij. Zo presenteer ik veel festivals die in het schlager- en ambiancegenre zitten. Ik voel me daar echt wel als een vis in het water."