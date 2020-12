Zo gaat het nu nog met de kandidaten van ‘Boer zkt. Vrouw’: “Eerst trouwen, dan kinderen. Maar nog niet meteen!”

ShowbizzHet contrast tussen boeren Dries (31) en Frits (23) kon niet groter zijn. Terwijl de eerste zich amper leek open te stellen voor ‘zijn’ dames in ‘Boer zkt Vrouw’, had de laatste al een boon voor Hanne (24) nog voor hij haar zag. Toch start 2021 voor allebei met een romantisch randje. Hieronder krijg je ook van de andere boeren een update.

Vier maanden nadat kippenboer Frits Stevens uit Hamont-Achel zijn hart verloor aan de 24-jarige Hanne Zoomers, is de liefde alleen maar groter geworden. “Ze zeggen dat liefde een werkwoord is, maar in onze relatie gaat alles vanzelf. Ik denk dat we een match voor het leven zijn,” glundert Hanne, die meteen na de tv-opnames bij haar boer introk. “Waarom wachten? We hebben allebei een job, Frits werkt zelfs al sinds zijn achttiende. En ik heb al eens samengewoond, ik voelde me hier volledig klaar voor!” Ook Frits wil zich heel bewust settelen. “Ik heb genoeg wilde tijden beleefd. Het mag nu allemaal wat kalmer.”

Hoe bevalt het boerenleven, Hanne?

Hanne: Heel goed. Zowat al mijn spullen zijn intussen verhuisd, zelfs mijn konijn Snuggles. Voor mij is het geen grote aanpassing, ik kom uit een landbouwstreek. Ik blijf ook gewoon werken als forensisch auditeur, maar als ik tijd heb, help ik wel met de kippen (lacht). En ik las genoeg momentjes voor mezelf in, dan ga ik bijvoorbeeld joggen.

Frits: Hanne past zich heel goed aan en ik waardeer haar hulp. Haar vaste job opgeven is niet aan de orde: er is niet genoeg werk voor twee en altijd samenwerken lijkt me niet verstandig.

Hanne: Ik heb gelukkig ook geen last van heimwee, ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Het is nochtans een uur rijden naar mijn ouderlijk huis, mijn ouders zijn ons nog maar één keer komen opzoeken. Mama heeft het er wel moeilijk mee, dus we bellen heel veel. Frits is in ieder geval goedgekeurd (lacht).

Frits: Mijn mama woont nu ook elders, maar ik denk dat ze content is. Ze vindt Hanne een goede partij. (denkt na) Hanne en ik zijn onlangs ook samen naar het kerkhof geweest, Hanne heeft het graf van papa gepoetst (Frits’ vader overleed bijna drie jaar geleden aan kanker, red.).

Hanne: Ik vond het heel mooi van Frits dat hij zijn tranen liet vloeien op tv, toen het over zijn vader ging. En nee, ik vond het niet erg dat hij bij An-Sofie zijn hart luchtte. An-Sofie en ik zien en horen elkaar nog regelmatig, net zoals de andere meisjes. Iedereen gunt ons dit geluk.

Volledig scherm Boer Frits en z'n Hanne © Dieter Bacquaert

Alleen op café

Hoe verloopt het samenwonen intussen?

Hanne: Heel goed, Frits helpt mee in het huishouden, wat ik belangrijk vind. Elke zondag koken we bijvoorbeeld samen. Hij voldoet helemaal aan mijn verwachtingen. Frits komt misschien verlegen over, maar als je hem beter leert kennen, zit er pit in (lacht).

Frits: In een relatie moet je geven en nemen. Ik heb uit mijn vorige relatie geleerd om meer tijd te investeren in de liefde. Mijn avonden en zondagen hou ik dus bewust vrij.

Welke minder leuke kantjes hebben jullie intussen bij de ander ontdekt?

Frits: Ik stoor me er soms aan dat ze zo kan treuzelen.

Hanne: En Frits neemt soms te veel hooi op zijn vork. En ik was heel boos toen ik de avond voor mijn verjaardag, een zaterdagavond, alleen op café moest gaan vieren, omdat Frits te moe was. Hij heeft het wel goedgemaakt door de dag zelf mee taart te gaan eten bij mijn ouders, in plaats van maïs te oogsten (lacht). Het is wel jammer dat we nu mekaars sociale leven niet voluit kunnen leren kennen. We gaan allebei graag op stap met vrienden, maar dat kan momenteel natuurlijk niet.

Frits: Samen carnaval vieren, naar een voetbalmatch gaan of naar een tractor pulling... Dat staat ons nog allemaal te wachten!

Quote Ik was in paniek toen Frits een klein doosje bovenhaal­de (te zien in de laatste aflevering, red.). Hanne

Bij jullie was het liefde op het eerste gezicht. Betekent dat ook dat kinderen snel op de planning zullen staan?

Frits: Nee (lacht). Hoe snel het ook tussen ons begonnen is, onze toekomst willen we rustig aanpakken. Eerst trouwen, dan pas kinderen.

Hanne: Alles op z’n tijd, inderdaad. Ik was in paniek toen Frits een klein doosje bovenhaalde (te zien in de laatste aflevering, red.). Een huwelijksaanzoek was veel te vroeg geweest. Mijn opluchting was groot toen het geen ring maar een halsketting bleek te zijn (lacht).

Hoe gaan jullie de feestdagen doorbrengen?

Frits: Met ons twee, en misschien nog een koppel. Dan kunnen we samen naar ‘Home Alone’ kijken (lacht).

Wat mogen we jullie voor 2021 wensen?

Hanne: Ik start met een nieuw bijberoep: waskaarsen maken. Dus wens mij veel succes – en niet alleen met Frits (lacht)!

Volledig scherm Perenboer David met z'n nieuwe vriendin Lieselot © RV

Nog meer romantiek

Tussen perenboer David en Sarah werd het niets, maar via sociale media leerde hij intussen de acht jaar jongere Lieselot kennen, een verpleegster die op amper 20 minuten van hem woont. “Wat begon met wat berichten, is uitgegroeid tot een relatie”, aldus David. “We zijn nu een maand samen en heel gelukkig. Het is nog allemaal heel pril, maar het gaat de goede kant uit.” De twee proberen elkaar zo’n vier à vijf keer per week te zien, en Lieselot heeft ook al kennisgemaakt met Davids dochter Marie (8) en zoon Bo (5). “Die ontmoeting is heel goed verlopen, langs beide kanten was er meteen een klik. Daar ben ik heel blij om, want ik voel me goed bij Lieselot. Ik maak bewust veel tijd vrij om haar beter te leren kennen, ik wil er echt voor gaan. De feestdagen willen we samen vieren. Mét mijn kinderen.”

In ‘Boer zkt Vrouw’ spatte de liefde tussen akker- en varkensboer Bart en Céline van het scherm. Na het programma gingen de twee al snel samenwonen. “Ik ben er honderd procent van overtuigd dat ik de ware heb gevonden”, vertelt Bart. “Meningsverschillen of ruzies zijn er zelfs nog niet geweest, niet thuis en niet op de boerderij. Het voelt heel vertrouwd aan tussen ons.” En dus denkt het koppel al volop na over de toekomst. “We willen graag twee of drie kinderen, maar nog niet meteen. Eerst wil ik met Céline trouwen, zo traditioneel ben ik wel.”

Dries vond na de opnames het geluk bij zorgkundige Melanie: “Het is wennen om weer in een relatie te zitten. We overhaasten niets”

Tijdens de uitzendingen van ‘Boer zkt Vrouw’ werd duidelijk dat paardenpensionhouder Dries Claeys (31) uit Zuienkerke geen gevoelens had voor zijn briefschrijfsters. Het kwam hem op verwijten van ‘zijn’ vrouwen te staan, maar intussen is het tij gekeerd en is Dries twee maanden samen met zorgkundige Melanie (30).

Hij ging op weekend met Melissa, die hoopte dat Dries alsnog zou ontdooien, maar van een romance tussen de twee is er nooit sprake geweest. Sterker nog: Dries leek op tv ongevoelig voor de charmes van gelijk welke vrouw. Dat veranderde twee maanden geleden, en ver weg van de camera’s. Melanie, een zorgkundige uit Maldegem, had haar stoute schoenen aangetrokken en Dries een bericht gestuurd tijdens de eerste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’. “Toen ik zijn oproep zag, was ik meteen gecharmeerd, maar ik zag het niet zitten om op tv te komen. Een brief heb ik toen dus niet geschreven, maar bij de start van het programma heb ik wel een bericht gestuurd. Ik ken Dries van vroeger, uit het uitgaansleven, en ik wou weten hoe het met hem ging. We raakten aan de praat en van het één kwam het ander”, lacht Melanie.

Wie heeft de eerste stap naar meer dan vriendschap gezet?

Melanie: Dries, maar ik was meteen mee in het verhaal (lacht).

Dries: Ik zag in haar ogen dat de gevoelens wederzijds waren, maar ik heb haar gekust, ja. De koe bij de horens vatten, hé. En in Boer zkt Vrouw heb ik leren tonen wat ik wil.

Quote Ik doe wel mijn best om tijd voor haar te maken. Het leven is niet alleen werken, hé. Daar zou Melanie niet blij mee zijn. Dries

Nochtans kwam je daar wat stroef over.

Melanie: Dries is heel spontaan, sociaal en grappig, hoor. Op tv kwam hij stijf over, maar hij is juist heel open en romantisch.

Dries: Tijdens het programma was het moeilijk om mezelf te zijn. Ik had dat toch onderschat. Mijn vrienden waren ook verbaasd, want normaal ben ik altijd in voor grapjes. Ze zagen dat ik gespannen was.

Nood aan vrijheid

Melanie is zorgkundige. Past zij in je boerenleven?

Dries: Ze heeft totaal geen problemen met het boerenleven. Ze wist uiteraard vooraf ook waaraan ze begon.

Melanie: Voorlopig help ik wel niet mee in het paardenpension. Ik blijf aan de slag in de thuiszorg. Maar ik kan wel beter paardrijden dan Dries (lacht).

Is ze ook zorgzaam voor jou, Dries?

Dries: Ik mag niet klagen! Na mijn werkdag staat het eten klaar. Heel fijn, als vrijgezel moest ik alles alleen doen. Ook nu probeer ik mijn steentje bij te dragen, maar door mijn job is dat niet altijd evident. Ik doe wel mijn best om tijd voor haar te maken. Het leven is niet alleen werken, hé. Daar zou Melanie niet blij mee zijn.

Zijn de eerste ergernissen al naar boven gekomen?

Dries: Nee, het gaat heel goed. We vullen elkaar mooi aan. Melanie is iets rustiger, ik ben een grote babbelaar.

Melanie: Dries is inderdaad mondiger dan ik. Maar discussies zijn er niet, ik pas me makkelijk aan.

Volledig scherm Boer Dries en Melanie © Dieter Bacquaert

Denken jullie al aan de volgende stap: samenwonen?

Dries: Nee, we doen het geleidelijk aan. Na twee jaar als vrijgezel moet ik eraan wennen om weer met twee te zijn. Af en toe heb ik nog nood aan vrijheid.

Melanie: Ik ben ook twee jaar single geweest, maar ik heb er geen moeite mee om nu in een relatie te stappen. Misschien ga ik volgend jaar bij Dries wonen, maar zoiets moet spontaan komen. Mijn ouders zijn alvast enthousiast. Voor hen was het een verrassing. Ik heb mijn relatie voor iedereen verzwegen tot de laatste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’. Ik kreeg alleen maar positieve reacties.

Zijn kinderen al een gespreksonderwerp?

Melanie: Dat komt soms ter sprake, maar we hebben geen concrete plannen, dat zou wel heel vlug zijn.

Dries: We willen allebei heel graag kinderen en trouwen, maar we willen niets overhaasten. Al is Melanie net op tijd in mijn leven gekomen. Eens je de dertig gepasseerd bent, wil je je stilaan settelen.

Heb je nog contact met Melissa?

Dries: Nee, niet meer. Misschien zou Melanie dat niet zo fijn vinden (lacht). Na de opnames hebben we elkaar nog twee keer gezien, als vrienden. Ik heb haar eerlijk gezegd dat ik geen gevoelens had en dat begreep ze.

Melanie: Dat avontuur zit erop, nu draait het om een nieuw avontuur: dat van ons (lacht).

Hoe brengen jullie de feestdagen door?

Dries: Met ons twee. Misschien steken we in de tuin een vuurschaal aan en klinken we met de buren, op afstand. We blijven voorzichtig.

Melanie: Zeker als je in de zorg werkt, is in je eigen bubbel blijven de verstandigste keuze. Maar Dries en ik zullen het zeker gezellig maken! (lacht)

Volledig scherm Veerle © VTM

Single richting 2021

Paardenboerin Veerle en Thibaut waren tweeënhalve maand samen toen hij het totaal onverwacht uitmaakte. Sindsdien is Veerle vrijgezel. “Tijdens de coronaperiode is het moeilijk om iemand te leren kennen en datingwebsites zeggen me niets. Af en toe krijg ik wel een bericht van een geïnteresseerde man, daar antwoord ik dan beleefd op. Maar afspreken mag nu toch niet. Pas op, ik voel me niet eenzaam, ik heb gelukkig veel vriendinnen die ik dagelijks hoor. Met Thibaut is er nog heel af en toe contact, maar van gevoelens is geen sprake meer.”

Ook veeboer Tristan, die zijn hart verloor aan Nederlander Lucas maar het uiteindelijk bij vriendschap hield, is nog single. “Ik heb even genoeg van het daten. En ik ga ook geen profiel aanmaken op Tinder of Grindr. Heel Vlaanderen heeft me gezien. Wie me beter wil leren kennen, kan altijd een bericht sturen via sociale media. Want natuurlijk sta ik open voor een relatie. Maar ik ben nog maar 26, ik heb nog tijd.”

Volledig scherm Tristan © VTM

