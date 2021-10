Zo gaat het nu met Nicole van Hugo: “In november volgt een nieuwe scan”

ShowbizzIn augustus kwamen Nicole (75) en Hugo (73) met slecht nieuws naar buiten: Nicole was opnieuw getroffen door kanker. In het Nieuwsblad vertelt het koppel hoe het nu met de voormalige zangeres gaat.

“Het is natuurlijk heel moeilijk momenteel. Maar we moeten hier door”, klinkt het dapper bij Nicole en Hugo in Het Nieuwsblad. “Nicole reageert heel goed op de medicijnen. En gelukkig heeft ze geen pijn", vervolgt Hugo. “In november volgt een nieuwe scan en dan weten we waar we staan.”

“De kanker zit dit keer op de botten”, klinkt het. “Voor alle duidelijkheid: het is geen botkanker, maar borstkanker die verplaatst is naar de botten. Bij de laatste controle waren de kankercellen terug in ‘slaap gevallen’, zoals ze dat zeggen. Dus we hopen dat het zo blijft.”

Na 15 jaar

Na een doktersbezoek vanwege een hardnekkige verkoudheid bleek Nicole vorig jaar voor de derde keer getroffen door kanker, nadat die diagnose in 2005 en 2012 ook al gesteld werd. “Het begon vorig jaar in februari tijdens onze jaarlijkse wintervakantie in Seefeld, het Oostenrijkse dorpje waar we destijds op huwelijksreis zijn geweest”, vertelt Hugo. “Nicole en ik kregen er een zware verkoudheid, maar dat heeft onze vakantie absoluut niet verpest.” Bij Hugo verdwenen de symptomen na thuiskomst, maar bij Nicole bleven de klachten aanslepen. Een doktersbezoek schiep duidelijkheid, maar bracht ook iets anders aan het licht. “Nicole bleek water in haar longen te hebben”, aldus Hugo. “Meer dan anderhalve liter werd er uit haar longen gepompt. Toen dat water werd geanalyseerd, bleek dat de kankercellen in Nicoles lichaam weer actief waren geworden. Toen we dat te horen kregen, waren wij als aan de grond genageld. Onze wereld stortte in. Er waren plekjes te zien op Nicoles ribben en op haar bekken.”

