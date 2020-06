Zo gaat het nu met Karolien Goris, winnares van ‘Belgium’s Got Talent 2012': “Geen sprake meer van zangcarrière” SDE

03 juni 2020

13u00

Bron: HUMO 0 Showbizz In 2012 werd Karolien Goris tot de allereerste winnares van ‘Belgium’s Got Talent’ gekroond. Ondertussen is het 11-jarige meisje uitgegroeid tot een 19-jarige jonge vrouw die psychologie studeert. Van een mogelijke zangcarrière is geen sprake meer, zegt ze in HUMO.

Op je elf jaar een talentenwedstrijd winnen, je zou denken dat het pad naar een zangcarrière dan geëffend is. Maar voor Karolien Goris, die de eerste editie van ‘Belgium’s Got Talent’ won met haar indrukwekkende stem, draaide dat anders uit. Ze kreeg na haar overwinning een platencontract bij Sony BMG en bracht nog een drietal titels uit. Daarna werd het stil rond de zangeres. “Ik heb niks tegen Sony BMG, maar we hadden een andere visie over welke richting het uit moest", vertelt Karolien. “Ik wilde volwassen nummers zingen, maar zij waren van mening dat dat commercieel gezien geen goeie zet zou zijn. Sindsdien zing ik enkel nog thuis, op mijn kamer (lacht). Wie weet doe ik er ooit nog wel iets mee.” Dat geldt ook voor haar prijzengeld - 50.000 euro. Dat staat nog steeds allemaal op haar bankrekening: “Al ben ik met de rente samen met mijn zus en mijn broer een weekje op vakantie geweest in de Dominicaanse Republiek.”

Ondertussen studeert Karolien psychologie, al droomt ze ook van een carrière als influencer, verklapt ze: “Om model te worden, ben ik niet mooi genoeg. Maar zeker tijdens de lockdown vond ik het leuk om me ‘s avonds helemaal op te maken, en dan foto’s van mezelf te maken en te posten. Misschien zit er wel een toekomst in als influencer?”

Het volledige interview met Karolien lees je in HUMO.

