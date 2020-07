Zo gaat het nu met Harry en Olga uit ‘The Sky is the Limit’: “Hij is aan het sparen voor een ring” SDE

31 juli 2020

07u32

Ze waren tijdens de eerste seizoenen van 'The Sky is the Limit' een van de smaakmakers: Harry Schurmans (57) en Olga Zelenko (37), die op een schiereiland in Herentals woonden. Tegenwoordig ziet hun leven er heel anders uit, vertellen ze in Gazet van Antwerpen.

Geen schiereiland meer voor Harry en Olga, maar een villa in Grobbendonk. “We hebben goede herinneringen aan The Sky is the Limit, maar de keerzijde van de medaille was dat we geen rust meer hadden in Herentals", leggen ze die beslissing uit in Gazet van Antwerpen. “Sommige mensen belden beleefd aan, maar anderen kwamen met een volle Zodiak uit Viersel aangevaren, beklommen de schuine heuvel langs het jaagpad en lagen met selfiesticks in de bosjes. Je wuift dan vriendelijk, maar als ze er na een kwartier opnieuw staan, is de fun eraf.”

Met hen gaat het ondertussen prima. Negen jaar zijn ze al samen. “Onze relatie is gebaseerd op seks, mijn gras en rock-’n-roll”, grapt Harry. “We zijn hard gegroeid in onze relatie”, klinkt het bij Olga. “We zijn nog closer. Ik had schrik dat we, zoals vele koppels, na enkele jaren meer een broer-zusrelatie hadden zonder passie. Dat wou ik niet.” En mogelijk mogen we in de toekomst ook een huwelijk verwachten. “Harry is aan het sparen voor een ring”, zegt Olga. “Ze was niet tevreden met twee karaat”, voegt Harry daaraan toe. “Ze wil een steen van minstens acht millimeter. Ach, als we maar gelukkig zijn.”

