Zo gaat het nog met Sanchez, de beruchte werfleider uit ‘The Block’: “Ik kon de angst in hun ogen zien”

Het mag dan wel al twaalf geleden zijn dat werfleider Sanchez de deelnemers van ‘The Block’ knikkende knieën bezorgde, maar zelf kan hij nog haarfijn uitleggen hoe zijn televisie-avontuur begonnen is. Na het eerste seizoen van het programma, dat in 2004 op televisie verschenen is, hadden ze bij VT4 (het huidige Play4) last van een financiële kater van jewelste. De afgeleverde appartementen bleken vol ernstige bouwfouten te zitten en waren dus onverkoopbaar. In het tweede seizoen werd Sanchez dan ook aangesteld als expert om ervoor te zorgen dat de koppels geen blunders meer zouden maken. “Bij de bouwfirma waar ik werkte, kwam er op een dag een telefoontje binnen. In de regio van Mechelen waren ze op zoek naar een werfleider. Niet veel later mocht ik op gesprek in Brussel. Leuke babbel, maar achteraf dacht ik: ‘daar hoor ik niets meer van’. En toen belden ze mij twee dagen later op met de vraag of ik om vijf uur in Mechelen kon staan.” (lacht)