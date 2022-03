Zo gaat het nog met Katerine uit ‘Star Academy’: “Door corona besefte ik wat het betekende om thuis te zijn”

Het moment waarop Katerine uitgeroepen werd tot winnares van ‘Star Academy’ zit haar nog vers in het geheugen. “Ik voelde de spanning van toen even terug naar boven komen”, zegt ze op JOE. “Precies alsof het gisteren was. Ik was 21, ik wist nog niets van de wereld.” Tijdens de show begon Katerine een relatie met mede-kandidaat Pim. “Ik denk dat we in totaal een klein anderhalf jaar zijn samengeweest.” Maar contact is er niet meer. “Met niemand nog”, zegt ze. “Enkel nog met Katia, omdat zij ook zangeres is bij een coverband. Ik ook. Op basis daarvan hoorden we elkaar nog regelmatig.”