“Zo donker het ooit was, zo licht is het nu”: Tine Reymer en Peter Van Den Begin overleefden relatiecrisis

ShowbizzActeurskoppel Tine Reymer (46) en Peter Van Den Begin (56) hebben er zware jaren opzitten. In HUMO vertellen ze dat het niet veel gescheeld had of ze waren uit elkaar gegaan: “Maar ondanks alle conflicten voelden we aan dat er nog iets was tussen ons.”

“In 2019 was alles wat er al jaren behoorlijk misging in onze relatie in een trechter terechtgekomen”, vertelt Tine Reymer in HUMO. Datzelfde jaar stortte zij helemaal in, inclusief paniekaanvallen en slapeloze nachten. “We leefden op twee sporen die zich steeds verder van elkaar verwijderden. Maar in 2020, toen mijn leven helemaal tot stilstand gekomen was, groeiden we - net dankzij die crash - langzaam weer naar elkaar toe.”

Onder meer hun verschillende carrièrepaden zorgden voor spanning in het gezin. Van Den Begin werd met lof overladen, terwijl Reymer moest knokken voor wat aandacht. “Won ik een prijs op een filmfestival en stelde jij vervolgens voor om het beeldje in de vuilnisbak te gooien omdat het spuuglelijk was, dan begreep ik dat niet", zegt Van Den Begin. “Hoe mottig ook, het verbeeldde wel een beloning voor mijn werk. Het heeft me tijd gekost om in te zien dat zo’n beeldje ook het onevenwicht in ons leven illustreerde. En zo verloren we elkaar.”

Maar het koppel, dat binnenkort samen te zien is in VTM-reeks ‘Fair Trade', slaagde erin om de situatie om te buigen. “We staan niet langer vol onbegrip naar elkaars demonen te kijken”, zegt Reymer. “We hebben echt op het punt gestaan om uit elkaar te gaan. Maar ondanks alle conflicten voelden we aan dat er nog iets was tussen ons. Dat er nog ergens een kans op redding lag, als we ze maar wilden vinden. En zie ons nu: zo donker het ooit was, zo licht is het nu. We lachen weer om elkaar. Ik had nooit gedacht dat dat nog kon, maar: we zijn opnieuw verliefd geworden op elkaar.”

