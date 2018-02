Zo dol is Disney op Emily Blunt: derde samenwerking komt eraan TC

01 februari 2018

De actrice zal naast Dwayne 'The Rock' Johnson te zien zijn in 'Jungle Cruise', een nieuwe actiefilm gebaseerd op een attractie uit Disneyland.

Disney lijkt de laatste tijd spontaan aan Emily te denken wanneer men daar op zoek is naar een vrouwelijke hoofdrolspeler. Eerder deed de Britse al mee in de musical 'Into The Woods' en eind dit jaar speelt ze de hoofdrol in de langverwachte remake van 'Mary Poppins' waarin ze in de voetsporen treedt van Julie Andrews. Nu mag Blunt dus aantreden aan de zijde van Dwayne Johnson in een avontuurlijke film waarvoor men inspiratie vond bij de gelijknamige attractie in Disneyland. Dat dergelijke producties behoorlijk succesvol kunnen zijn bewezen eerder al de 'Pirates of the Caribbean'-films.