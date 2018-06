Zo blij was Kat Kerkhofs gisteren met de overwinning van manlief Dries TK

19 juni 2018

08u22

Bron: VTM 0

Gisterenavond scoorde Dries Mertens het allereerste WK-doelpunt in Rusland, en daar was zijn vrouw Kat Kerkhofs natuurlijk enorm blij mee. Ze volgde de wedstrijd in Leuven en ging helemaal los.