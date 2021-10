“Zo blij, eindelijk een blijvertje”: Pink Floyd-stichter Roger Waters (78) trouwt na vier scheidingen met zijn 35 jaar jongere chauffeuse

De zanger/gitarist leerde zijn 35 jaar jongere bruid Kamilah Chavis (43) kennen tijdens een van zijn vorige concerttournees. “Ik trad een paar dagen na elkaar op dezelfde plek op en zij vervoerde me toen meermaals van het hotel naar het stadion”, vertelde Waters eerder over hun ontmoeting. “Mijn bodyguard zat vooraan en babbelde wat met Kamilah, terwijl ik achterin meeluisterde. Iets in haar sprak me meteen aan. Toen ik na een paar dagen zei: ‘Excuseer, maar heeft er ooit iemand al gezegd dat je prachtige jukbeenderen hebt’, zag ik meteen een kleine reactie bij haar. Er hing toen al iets in de lucht. Het bleek de start van een lang verhaal.”

Landgoed

Het koppel huwde op het landgoed van Waters in Bridgehampton in de buurt van New York. De artiest kocht het enkele jaren geleden voor 16 miljoen dollar (13,8 miljoen euro). Zij droeg een mooie witte bruidsjurk, hij een stijlvol zwart pak. Het bruidskoppel poseerde nadien samen met hun hond Sweet Georgia Brown en terwijl ze de bruidstaart in hun keuken aansnijden. “Ik ben zo’n gelukkig man”, schreef hij bij de foto’s. En ook: “Een prachtig mooie bruid!”

Wereldtournee

Waters is een van de stichters van Pink Floyd, bekend om hun live-reputatie en van hitalbums als ‘The Wall’ en ‘Wish you were here’. Hun succesvolste album ‘Dark Side of the Moon’ stond 14 jaar onafgebroken in de hitlijsten en is daardoor ook een van de meest verkochte rockalbums aller tijden. Naast zijn huwelijk kondigde Waters op zijn website ook zijn nieuwste wereldtournee ‘This is not a drill’ aan. Die start volgende zomer in Amerika.