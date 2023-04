Zo bereidt Frank Verstraeten (DJ Fou) zich voor op ‘I Love The 90s’: “Draaien op Tomorrowland? Geen tijd voor”

TV Stef Bos blijft sprakeloos achter: dit waren alle covers uit tweede aflevering ‘Liefde voor muziek’

“Ik ben papa van mijn liedjes en er is niets mooier dan dat anderen die gaan zingen en ze op zichzelf staan.” Dat zei Stef Bos (61) dinsdag in de tweede aflevering van ‘Liefde voor muziek’. De singer-songwriter werd verrast, diep geraakt en genoot zichtbaar van alle covers. En hoewel Stef volgens de groep een ware spraakwaterval is, had hij nu plots geen woorden meer over.