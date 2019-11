Zo beleefden Koen Wauters en Jonas Van Geel hun vuurdoop als radiostem op Qmusic TDS

22 november 2019

12u09

Bron: Qmusic 1 Radio Met kleine oogjes kropen Koen Wauters (52) en Jonas Van Geel (34) vanochtend achter de micro’s van Qmusic. De twee presenteerden voor Rode Neuzen Dag voor één keertje de ochtendshow in de plaats van Sam, Wim en Inge. En dat allemaal door een ‘verloren’ weddenschap. Herbeleef hier de beste momenten uit de allereerste ochtendshow met Wauters en Van Geel als radiostem.

Qmusic klonk vanochtend een beetje anders. Niet alleen de vertrouwde stemmen van Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere loosden je door de spits, ook Jonas Van Geel en Koen Wauters waren present om de ochtend aan elkaar te praten. Zij kwamen hun belofte na, nadat ze op een week tijd 5000 tickets verkochten voor Rode Neuzen Dag XL, op vrijdag 29 november in het Sportpaleis.

In de ochtendshow maakten onder meer de Rode Neuzen Dag-ambassadeurs bekend welke Rode Neuzen School op vrijdag 29 november les zal krijgen van de Vlaamse ministers. ZAVO campus Ster in Zaventem krijgt niet alleen de ministers over de vloer, ook Sam, Inge en Wim zullen er drie uur live radio maken. Het duo bracht ook live het Rode Neuzen Dag-lied ‘Heel Mijn Hart’ en maakte ook nieuwe artiesten voor Rode Neuzen Dag XL bekend, waaronder Laura Tesoro, Loïc Nottet en Gers Pardoel.

Hallo, Zita?

Koen en Jonas hadden nog meer verrassingen in petto. Zo belde koen zijn dochter Zita op om te vragen of ze wel klaar was voor haar toets van Frans. “Allé papa, niet op de radio”, lachte Zita. Koen en Jonas belden tijdens de show ook met ‘luisteraar’ Nathalie. Maar wat ze niet wisten, is dat het om Nathalie Meskens ging. “Jullie hebben het niet door of wat? Het is de Meskens hé onnozelaren”, klonk het lachend aan de lijn.

Sam, Inge en Wim kregen van Koen en Jonas ook hun tegenprestatie die ze samen met hun Qmusic-collega’s moeten uitvoeren op Rode Neuzen Dag XL: “Jonas en ik doen alles op het podium, maar we willen jullie vragen om alles achter de schermen in goede banen te leiden.”

Doe een gift aan Rode Neuzen Dag op rodeneuzendag.be