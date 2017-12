Zo beleefden de Kampioenen de avant-première van hun derde film DBJ

20u12

De derde film van F.C. De Kampioenen belooft een heus spektakelstuk te worden. De film speelt zich immers af in Afrika en regisseur Jan Verheyen verwerkte er zelfs een aantal explosies in. De film is vanaf volgende week in de zalen, maar vanavond tekende de voltallige cast present op de avant-première in Kinepolis Antwerpen.

